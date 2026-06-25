Yozgat'ta kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin bulunmasına yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde Akdağmadeni ilçesinde M.S.'nin adam öldürme suçundan kesinleşmiş 23 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Firari hükümlü çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı