Yozgat'ta FETÖ'ye Casusluk Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Yozgat'ta FETÖ'ye Casusluk Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Yozgat Akdağmadeni'nde, FETÖ'ye casusluk suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.Y. jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Yozgat'ta hakkında FETÖ'ye casusluk suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Akdağmadeni ilçesinde Jandarma, İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla 'Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme (FETÖ/PDY)' suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Y.Y. gözaltına alındı. Y.Y., tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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