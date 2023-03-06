Yozgat'ta feci kaza: Anne-baba öldü, çocukları yaralandı 3. Sayfa Haberleri Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve baba hayatını kaybetti, iki çocuğu ağır yaralandı. Akdağmadeni ilçesi D-200 Karayolu üzeri Şahnaderesi mevkiinde meydana gelen kazada Mehmet Akol (44) idaresindeki 66 HB 605 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı yola geçerek bariyerlere çarptı. ARAÇ ŞOFÖRÜ VE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç şoförü ile eşi Sevim Akol (43) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan çocukları M.K.A. (3) ve M.A. (11) yaralandı. YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR Yaralılar 112 Acil servis ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Akdağmadeni Yozgat Fiat 3. Sayfa Haberler

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