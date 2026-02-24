Haberler

Yozgat'ta göçmen kaçakçısı 3 kişi tutuklandı

Yozgat'ta göçmen kaçakçısı 3 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 3 kişi tutuklandı. Durdurulan araçlarda kaçak olarak ülkeye girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yozgat'ta bir araçta 13 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı yaptığı düşünülen, Erzurum'dan Ankara ve Konya istikametine gideceği bilgisi alınan 3 otomobil, Muslubelen uygulama noktasında durduruldu. Durdurulan araçlarda yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 13 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüleri M.K., S.H. ve E.B. isimli şüpheliler insan kaçakçılığı suçlamasıyla Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri yapılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor

Türkiye'den alıyor, ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor
Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza büyük şok: Görüntüyü izleyenler de şaşkın

Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza düğün günü şoku
Bulaşık makinesi tableti kadının gözüne patladı, kör olma korkusu yaşadı

Sadece bulaşık yıkayacaktı! Az kalsın gözünden oluyordu