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Yozgat'ta durdurulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yerköy ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ve silah bulundu. Sürücü tutuklandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yerköy ilçesinde durdurulan bir aracın multimedya bölümünden uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince Ankara- Yozgat Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobilde şüphe üzerine arama gerçekleştirildi. Otomobilin multimedya bölümüne gizlenmiş olarak ve sürücünün üzerinde 134,8 gram metamfetamin, 4 adet kaptagon cinsi uyuşturucu hap, 7 sentetik hap, 1 Colt marka 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 8 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 4 adet 7.65 milimetre çapında tabanca fişeği ve 20 bin 800 lira suçtan elde edilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Yerköy Yozgat Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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