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Yozgat'ta 'Dur' İhtarına Uymayan Motosikletli Sürücü Kaza Geçirdi

Yozgat'ta 'Dur' İhtarına Uymayan Motosikletli Sürücü Kaza Geçirdi
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli sürücü kaza yaptı. Sürücü ardından hastaneye sevk edildi, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yozgat'ta polisin ihtarına uymayan motosikletli sürücü kaza yaptı.

Sarıkaya ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana gelen olayda polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü motosikletiyle kaza yaptı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan M.E.D. önce Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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