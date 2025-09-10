Yozgat'ta Düğünde Açılan Ateş Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Akdağmadeni ilçesine bağlı Karaalikaçağı köyündeki bir düğünde meydana geldi. Düğünde Demirşeyh köyü Muhtarı İ.B. ve Hacıfakılı köyü Muhtarı S.T. havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği Bülent Güneş hayatını kaybetti. S.Ç. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Demirşeyh köyü Muhtarı İ.B. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT