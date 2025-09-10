Haberler

Yozgat'ta Düğünde Açılan Ateş Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı

Yozgat'ta Düğünde Açılan Ateş Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki bir düğünde muhtarların havaya ateş açması sonucu Bülent Güneş hayatını kaybetti, S.Ç. yaralandı. Olayla ilgili tutuklamalar ve soruşturma başlatıldı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Akdağmadeni ilçesine bağlı Karaalikaçağı köyündeki bir düğünde meydana geldi. Düğünde Demirşeyh köyü Muhtarı İ.B. ve Hacıfakılı köyü Muhtarı S.T. havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği Bülent Güneş hayatını kaybetti. S.Ç. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Demirşeyh köyü Muhtarı İ.B. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
