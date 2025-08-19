Yozgat'ta Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Yozgat'ta Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde drift yapan sürücüye, emniyet ekipleri tarafından 46 bin 392 lira ceza uygulandı. Sürücü, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza verildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Bulvarı mevkiinde bir sürücünün drift yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerinden otomobil sürücüsünü tespit etti.

Sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 46 bin 392 lira ceza kesildi. - YOZGAT

