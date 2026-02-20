110 kişiyi 4.5 milyon lira dolandıran zanlı yakalandı

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde bir vatandaşın ihbarı, 110 kişiyi 4.5 milyon lira dolandıran bir şahsın yakalanmasını sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Şefaatli ilçesinde bir vatandaşın, dolandırılmaya çalışıldığı müracaatı üzerine harekete geçti. Vefat eden kişilerin yakınlarını arayarak farklı miktarlarda para isteyip dolandırıcılık girişiminde bulunan A.Ü. isimli şüphelinin 2025 yılı içerisinde Türkiye genelinde 110 şahsı 4.5 milyon lira dolandırdığı ve Amasya ili Merzifon ilçesinde olduğu tespit edildi.

Operasyonla yakalanan ve Yozgat'a getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı