Yozgat'ta pikap ile minibüs çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kaza Yozgat-Kayseri karayolu Poyrazlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dere taşması dolayısıyla kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap sürücüsü İ.Ö. ile H.İ.A. idaresindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada pikapta yolcu olarak bulunan O.Y., ağır yaralı halde kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi'nde vefat ederken H.İ.A. ve İ.Ö. tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

