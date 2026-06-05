Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı
Yozgat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan Irak uyruklu H.A.N. isimli DEAŞ üyesi yakalanarak gözaltına alındı.
Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığınca saha çalışmaları gerçekleştirildi.
'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu H.A.N. Saraykent ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı