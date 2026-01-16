Haberler

Yozgat'ta DEAŞ şüphelisi jandarma operasyonuyla yakalandı

Yozgat'ta DEAŞ şüphelisi jandarma operasyonuyla yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2018 yılı öncesinde Irak'ta DEAŞ militanı olarak faaliyet gösteren bir şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyon sırasında çeşitli dijital materyaller de ele geçirildi.

Yozgat'ta DEAŞ terör örgüt üyesi jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin 2018 yılı öncesinde Irak'ta DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde militan olarak faaliyet yürüttüğü, Irak uyruklu olduğu, ülkeye illegal yollarla giriş yaptığı ve Yozgat il merkezinde ikamet ettiği tespit edildi. Yapılan aramalarda; 3 adet cep telefonu, sim kart, USB bellek ve hafıza kartı ele geçirildi.

Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Soluma at' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı

"Soluma at" diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
'Soluma at' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı

"Soluma at" diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi

Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi