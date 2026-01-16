Yozgat'ta DEAŞ şüphelisi jandarma operasyonuyla yakalandı

Yozgat'ta DEAŞ terör örgüt üyesi jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin 2018 yılı öncesinde Irak'ta DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde militan olarak faaliyet yürüttüğü, Irak uyruklu olduğu, ülkeye illegal yollarla giriş yaptığı ve Yozgat il merkezinde ikamet ettiği tespit edildi. Yapılan aramalarda; 3 adet cep telefonu, sim kart, USB bellek ve hafıza kartı ele geçirildi.

Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT