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Yozgat'ta DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı

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Yozgat Jandarma Komutanlığı, DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda çatışma bölgelerinde örgütün eylemlerine katıldığı tespit edilen yabancı uyruklu bir şahsı gözaltına aldı. Operasyon anları kameralara yansıdı.

Yozgat Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan DEAŞ operasyonu kameralara yansıdı.

Yozgat'ta Jandarma Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldığı tespit edilen şüpheli şahsın evinde aramalar yapıldı. Yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evine yapılan baskın ve arama anları saniye saniye görüntülendi. - YOZGAT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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