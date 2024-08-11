Üye Girişi
Haberler

Yozgat'ta çobanlar tarafından çıkarılan yangında 2 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde çıkan yangında 25 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangının çobanlar tarafından çıkarıldığı tespit edildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dün yaklaşık 25 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangınya 2 çoban gözaltına alındı.

Çekerek ilçesine bağlı İshaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın sonrası jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonrası yangına ateş yakan 2 çobanın sebebiyet verdiği ödlsuldıysç Savcılığın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde B.Y. (19) ve S.Y. (22) gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çekerek yozgat Suç 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Sivasspor Trabzonspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (SİVASSPOR TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Hadise ve Okan Buruk sevgili mi? Aşk yaşadıkları iddia edildi! Hadise Okan Buruk aşkı iddiası gerçek mi? Masterchef kim elendi? 11 Ağustos Masterchef'te bugün kim elendi? Beyza, Serhat, Deniz, Muratcan, Çağlar, Ayşe ve Nigar elendi mi? Instagram'ın kabul ettiği şartlar nelerdir? Türkiye'nin şartları neydi? Bandırmaspor Erzurumspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Bandırmaspor Erzurumspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bandırmaspor Erzurumspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Bandırmaspor Erzurumspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Chelsea Inter maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Chelsea Inter maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Liverpool Sevilla maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Liverpool Sevilla maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 12-13 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 12-13 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Menemen, Bergama, Seferihisar 12-13 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik 12-13 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Selçuklu, Karatay, Meram 12-13 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Çukurova, Seyhan, Yüreğir 12-13 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Muratpaşa, Alanya 12-13 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 12-13 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım 12-13 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi! Sincan, Polatlı, Çankaya 12-13 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
title