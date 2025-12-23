Haberler

Yozgat'ta iki cezaevi firarisi yakalandı.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta düzenlenen operasyonla, cezaları kesinleşmiş olan iki cezaevi firarisi yakalandı. Jandarma ve JASAT ekiplerinin ihbar üzerine gerçekleştirdiği operasyonda, firarilerin bir arkadaşının evinde gizlenirken tespit edildiği belirtildi.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonla haklarında kesinleşmiş 7 yıl 1 ay ve 10 yıl hapis cezası bulunan iki cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yozgat Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, cezaevinden iki mahkümün kaçtığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.E.A. ve hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. bir arkadaşlarının evinde gizlenirken yakalandı.

Yakalanan firariler işlemlerinin ardından Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
title