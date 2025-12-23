Yozgat'ta iki cezaevi firarisi yakalandı.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonla haklarında kesinleşmiş 7 yıl 1 ay ve 10 yıl hapis cezası bulunan iki cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yozgat Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, cezaevinden iki mahkümün kaçtığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.E.A. ve hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. bir arkadaşlarının evinde gizlenirken yakalandı.

Yakalanan firariler işlemlerinin ardından Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT