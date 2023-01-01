Yozgat'ta bir kişi kamyonette ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir kişi, süt toplamada kullanılan kamyonet içerisinde öldürülmüş halde bulundu. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir kişi, süt toplamada kullanılan kamyonet içerisinde öldürülmüş halde bulundu. Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı belde mezarlığı yanında süt toplamada kullanılan kamyonet içinde ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden ekipler, cesedin Sırçalı beldesinde ikamet eden 36 yaşındaki H.K.'ye ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından tabanca ile öldürüldüğü tespit edilen H.K. morga kaldırıldı. - YOZGAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Boğazlıyan Sırçalı Yozgat 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yozgat'ta bir kişi kamyonette ölü bulundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.