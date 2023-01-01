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Yozgat'ta bir kişi kamyonette ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Yozgat'ta bir kişi kamyonette ölü bulundu

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir kişi, süt toplamada kullanılan kamyonet içerisinde öldürülmüş halde bulundu.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir kişi, süt toplamada kullanılan kamyonet içerisinde öldürülmüş halde bulundu.

Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı belde mezarlığı yanında süt toplamada kullanılan kamyonet içinde ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden ekipler, cesedin Sırçalı beldesinde ikamet eden 36 yaşındaki H.K.'ye ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından tabanca ile öldürüldüğü tespit edilen H.K. morga kaldırıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Boğazlıyan Sırçalı Yozgat 3. Sayfa Haberler

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