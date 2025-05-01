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Yozgat'ta Bıçaklı Kavga: Kayınvalide Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta Bıçaklı Kavga: Kayınvalide Hayatını Kaybetti
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Yozgat'ta borç meselesi yüzünden kayınvalidesiyle tartışan bir kişi, kayınvalidesini bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yozgat'ta borçları yüzünden kayınvalidesiyle tartışan bir kişi kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz gece Yozgat'ta Eskipazar Mahallesi'nde ki bir ikamette yaşandı. İddiaya göre, sanayi çarşısında dükkanı bulanan Y.O. (32) ile kayınvalidesi Kudret Polat (62) arasında sürekli borçlandığı gerekçesiyle tartışma yaşandı. Y.O'nun tartışma sırasında kayınvalidesini bıçakla yaraladı. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Y.O ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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