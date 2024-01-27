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Yozgat'ta Bağ Evinde Hırsızlık Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir bağ evinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan motosiklet ve güvenlik kameralarını sahibine teslim etti.

Yozgat'ta bir bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir bağ evinde bulunan 2 adet güvenlik kamerası ve motosikletinin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen H.T., M.A. ve E.K. isimli şahıslar Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Boğazlıyan Cezaevine gönderildi.

Çalınan motosiklet ve güvenlik kameraları jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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