Yozgat'ta Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bilişim sistemleri aracılığıyla hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.D. jandarma operasyonu ile yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde aranan şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre hakkında 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan F.D. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan F.D. çıkarıldığı Adli Makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa