Yozgat'ta Alkollü Sürücüye Cezai İşlem

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde alkollü ve sürücü belgesi bulunmayan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Akdağmadeni Trafik Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde A.Ş. isimli şahsın 0.76 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesi bulunmadığı tespit edildi.

Sürücüye toplamda 27 bin 944 lira idari para cezası uygulandı. - YOZGAT