Yozgat'ta 985 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda 985 adet ecstasy hap ele geçirdi. Şüpheliler A.T., N.T. ve B.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 985 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda il dışından uyuşturucu madde getirdiği değerlendirilen A.T., N.T., B.Y. isimli şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 985 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemin başlatıldığı öğrenildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı