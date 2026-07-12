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Yozgat'ta 985 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Yozgat'ta 985 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda 985 adet ecstasy hap ele geçirdi. Şüpheliler A.T., N.T. ve B.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 985 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda il dışından uyuşturucu madde getirdiği değerlendirilen A.T., N.T., B.Y. isimli şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 985 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemin başlatıldığı öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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