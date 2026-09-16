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Yozgat’ta 985 adet sentetik hap ele geçirildi

Yozgat’ta 985 adet sentetik hap ele geçirildi
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Yozgat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 985 adet sentetik hap ele geçirildi.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 985 adet sentetik hap ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik olarak teknik takip ve projeli çalışmalar gerçekleştirdi. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 985 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T., S.D., C.C., H.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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