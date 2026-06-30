Haberler

Hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Çalışmalar kapsamında A.E.B. isimli şüphelinin kent merkezindeki ikametine düzenlenen operasyonda 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Firari hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır

Arap ülkesi Trump'ın heyecan yaratan iddiasını yalanladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hadise 'Anne olmak istiyorum' dedi, seyircinin bulduğu partnere gülümsedi

"Anne olmak istiyorum" dedi, seyircinin bulduğu partnere gülümsedi
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

Yeni düzenleme! 400 bin kişi askerlikten muaf olacak
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Sinan Burhan canlı yayında ateş püskürdü: Şortla başbakan karşılayan medya düzeni bitti

Canlı yayında tansiyon yükseldi: Siyasete ayar veren o düzen bitti
Pakistan'da 14 mahkum cezaevi aracından firar etti

Ülke alarmda! 14 mahkum cezaevi aracından firar etti
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi