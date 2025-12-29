Haberler

Youtube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı tahliye edildi. - İSTANBUL

