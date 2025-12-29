Youtube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı tahliye edildi.
Youtube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı tahliye edildi.
Youtube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı tahliye edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa