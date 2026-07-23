Haberler

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi adliyeye sevk edildi

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ünlü yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan Türkiye'nin ünlü yönetmenlerinden Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay adliyeye sevk edildi.

İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri yönetmen Ezel Akay'ın evinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler eve operasyon düzenleyerek didik didik aradılar. Evde yapılan aramada kurulan sistemde yetiştirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdiler. Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay ekiplerce gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelere el konuldu.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildiler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti

Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var

Ses getirecek iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde onun parmağı var
Kadın partnerinin bacak arasına kafası sıkışan askerin zor anları

Kadın partnerinin bacak arasına kafası sıkışan askerin zor anları
Eşinin tatilde olduğu sırada yatağında cansız bedeni bulundu

İstanbul'dan ihbar geldi, acı gerçek Eskişehir'de ortaya çıktı
Fatih Portakal ifade verdi: Ahbap başlarına bela oldu

Fatih Portakal ifade verdi
Survivor Nagihan zorlu süreci geride bıraktı: 'Keyfim Yerinde'

Survivor Nagihan zorlu süreci geride bıraktı: "Keyfim Yerinde"
22 yaşındaki aşçının şüpheli ölümü! Galata’daki otelin terasından düştü

22 yaşındaki aşçının sır ölümü! Çalıştığı otelin terasından düştü
Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı

Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı