Yön Levhasının Direğine Çarpan Kamyonet Kağıt Gibi Ezildi: 1 Yaralı

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Yön Levhasının Direğine Çarpan Kamyonet Kağıt Gibi Ezildi: 1 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yol ayrımındaki yön levhasının direğine çarpan kamyonetin kupası ciddi şekilde hasar gördü. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Yön levhasının direğine çarpan kamyonet kağıt gibi ezildi: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol ayrımındaki yön levhasının direğine çarpan kamyonetin kupası adeta kağıt gibi ezildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yenidoğan Mahallesi D100 yan yol ayrımında Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 54 AIB 692 plakalı Isuzu marka kamyonet, yön levhasının direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın kupası ezilirken sürücü içeride sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü M.Ç.'yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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