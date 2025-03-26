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Karşıya geçmeye çalışan 91 yaşındaki adamın üzerinden kamyon geçti

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İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 91 yaşındaki adamı kamyon ezdi. Hayatını kaybeden adamın cansız bedeni morga kaldırılırken kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kan donduran anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Şehit Özpolat ile Karşıyaka caddelerinin kesiştiği noktada dün saat 14.00 sıralarında kan donduran bir kaza meydana geldi.

YAŞLI ADAMI KAMYON EZDİ

Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yeşim (91), seyir halindeki İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU) ait N.T. (38) yönetimindeki 34 CTZ 983 plakalı kamyonun altında kaldı. Talihsiz yaşlı adamı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karşıya geçmeye çalışan 91 yaşındaki adamın üzerinden kamyon geçti

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Feci şekilde hayatını kaybeden Mehmet Yeşim'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken kamyon sürücüsü N.T. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Feci kaza ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Karşıya geçmeye çalışan 91 yaşındaki adamın üzerinden kamyon geçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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