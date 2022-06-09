Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı - Haberler

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Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, Karasu- Kocaali yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki F.K., Kocaali istikametinden gelen Fiat marka otomobilin çarpması neticesinde yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaali Sakarya 3. Sayfa Haberler

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