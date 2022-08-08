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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişi otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişi otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza; Sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. M.Ö idaresindeki 34 GK 7679 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Yavuz Pancarcı'ya çarptı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Pancarcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ehliyetsiz sürücü ise polis ekipleri tarafından ifade işlemleri için gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - 3. Sayfa

Tokat Erbaa 3. Sayfa Yerel Haberler

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