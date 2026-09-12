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Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaşlı adam öldü

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaşlı adam öldü
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki yaşlı adama otomobil çarptı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki yaşlı adama otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi 30 Ağustos Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, İ.Ç. (23) yönetimindeki 38 ABK 498 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Osman G.'ye (76) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Osman G.. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Osman G.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz adam burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Osman G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü. Polis ekipleri İ.Ç.'yi gözaltına alarak, incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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