Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı şahıs hayatını kaybettiELAZIĞ Elazığ'da yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti ELAZIĞ Elazığ'da yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti. Olay, Elazığ-Bingöl kara yolu Elmapınar köyü yakınlarında yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen 88 yaşındaki Veysi Milli'ye araba çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Talihsiz adam, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Milli'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam Elazığ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.