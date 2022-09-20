Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti
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Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı şahıs hayatını kaybettiELAZIĞ Elazığ'da yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti.
Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti
ELAZIĞ Elazığ'da yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Elazığ-Bingöl kara yolu Elmapınar köyü yakınlarında yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen 88 yaşındaki Veysi Milli'ye araba çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Talihsiz adam, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Milli'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.