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Yolu Geçmeye Çalışan Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

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Ankara'da karşı yola geçmeye çalışan 56 yaşındaki bir adam, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumu kritik.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya ağır yaralandı

ANKARA - Ankara'da karşı yola geçmeye çalıştığı esnada otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Görkem Ali A.'nın kullandığı 06 DGV 953 plakalı otomobil, seyir halindeyken, karşıya geçmeye çalışan 56 yaşındaki Ünal Maraz'a çarptı. Kazanın etkisiyle yere savrulan Ünal Maraz ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Maraz, hayati tehlike taşıdığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLLUR ÇETİNKAYA - 3.Sayfa
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