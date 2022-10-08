Yoldan geçen vatandaşlara saldıran kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Çantasıyla herkese saldırdı, vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Çantalı saldırgan ortalığı birbirine kattı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir kadın, yol üzerinde bulunan onlarca kişiye elindeki çantayla saldırarak ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesinde kimliği tespit edilemeyen bir kadın, önüne gelen herkese elindeki çantayı adeta bir sopa gibi kullanarak saldırdı. Yol kenarında bir dilenci, bankta oturan kadın ve olaya müdahale edenler de çantalı saldırganın darbelerinden nasibini aldı. Sebepsiz yere yol üzerindeki insanlara saldıran kadına çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Zaman zaman gerginliğin yükseldiği olay, İki Eylül Caddesi'nde bulunan tramvay durağının yanında son buldu. Tepki gösteren vatandaşlar tarafından ihbar edilen kadın, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan bu olay ise, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.

Öte yandan olaya şahit olan çevre esnafı, saldırı anında müdahale etmeye çalıştıklarını ama kadını engelleyemediklerini belirttiler. Esnaf Faruk Yılmaz, saldırıda bulunan kadının engelli bir kıza vurmaya başladığını ve çevredeki vatandaşların engel olmaya çalıştıklarını aktardı. Kadının, olaya müdahale etmek için gelen polislere de saldırdığını söyleyen esnaf Yılmaz, "Dün Hamamyolu'ndan gelirken bir bayan çantasıyla dilencinin kafasına vurdu. Sonra engelli bir kıza vuruyordu, hanımefendiyi tutup engel oldular. Rahatsız bir bayandı. Etrafa saldırmaya devam etti sonra vatandaşlar polise haber verdi. Polise de saldırdı sonra karakola götürdüler. Rahatsız bir bayan olduğu belliydi, konuşmaları farklıydı" diye konuştu.