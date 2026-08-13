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Tomarza'da Kontrolden Çıkan Otomobil Boş Araziye Girdi: 2 Yaralı

Tomarza'da Kontrolden Çıkan Otomobil Boş Araziye Girdi: 2 Yaralı
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yoldan çıkarak boş araziye girdi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Araç bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kontrolü kaybolan otomobil yoldan çıkarak, boş araziye girdi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Develi Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, plakalı öğrenilemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak, boş araziye girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından 2 yaralı ambulansla Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışmaların ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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