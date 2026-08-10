Niksar'da Tek Taraflı Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gürçeşme karşısında Niksar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S. U. idaresindeki 48 P 1456 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S. U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı