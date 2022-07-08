Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı - Haberler

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Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgüköyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y. idaresindeki 35 ATV 51 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsünün kontrolünde çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, sürücü ile birlikte H.K., F.A., H.M. yaralandı. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

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