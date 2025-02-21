Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur

Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'ya ilk muhalefet babasından
Borsa İstanbul'da sert düşüş

Tarihi düşüşün ardından Bakan Şimşek'e dikkat çeken çağrı
Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz

Galatasaray paylaşımlarını sildi, Mourinho'nun sözleri gündem oldu
Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı

Kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı

Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı, o anlar kameraya yansıdı

Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı, o anlar kameraya yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Bulancak ilçesinde yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Bulancak ilçesi Şehit Oğuz Türedi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.A., aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen A.Y.'ye yolda yürüdüğü esnada ruhsatsız tabancasıyla üç el ateş etti. Saldırıda yaralanan A.Y., kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi'nden Giresun'a sevk edildi. Olay yerinden kaçan A.A. ise, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
img

Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
img

İmamoğlu'nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı
Canlı anlatım! 39. saniyede gol geldi

39. saniyede gol geldi
Yöneticisi doğruladı: Dev kripto borsası milyarlarca dolarlık hack saldırısına uğradı

Yöneticisi doğruladı: Dev kripto borsası milyarlarca dolarlık hack saldırısına uğradı
Müdürün sürpriz kar topu anonsu ile çocukların çığlıkları okulu inletti

Çığlıkları okulu inletti! Müdür dahi manzaraya dayanamadı
Devrim niteliğinde hamle! Kira sorununa neşter vuruluyor

Devrim niteliğinde hamle! Kanayan yaraya neşter vuruluyor
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme

Acun'dan Galatasaray'a bomba gönderme
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.