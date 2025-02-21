Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı, o anlar kameraya yansıdı

Giresun'un Bulancak ilçesinde yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Bulancak ilçesi Şehit Oğuz Türedi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.A., aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen A.Y.'ye yolda yürüdüğü esnada ruhsatsız tabancasıyla üç el ateş etti. Saldırıda yaralanan A.Y., kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi'nden Giresun'a sevk edildi. Olay yerinden kaçan A.A. ise, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN