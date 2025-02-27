Yolda karşılaştığı eski sevgilisini, annesini ve kız kardeşini bıçakladı
Kayseri'de meydana gelen olayda, A.P. isimli genç adam, karşılaştığı eski sevgilisi S.A. ve onun annesi ile kız kardeşini bıçakla yaraladı. Olay, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşti. A.P.'nin cebinden çıkardığı bıçakla S.A., annesi M.A. ve kız kardeşi Z.B.A.'yı yaraladığı belirtildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, A.P. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ'de A.P. (19), yolda karşılaştığı eski sevgilisi S.A. ile annesi ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Bulvarındaki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. A.P., iddiaya göre, yolda karşılaştığı eski sevgilisi S.A. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada A.P., cebinden çıkardığı bıçakla eski sevgilisi S.A., annesi M.A. ile kız kardeşi Z.B.A.'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile kızları, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis A.P.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.