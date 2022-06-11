Yolda kalan otomobilin yardımına polisler yetişti - Haberler

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Yolda kalan otomobilin yardımına polisler yetişti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Yolda kalan otomobilin yardımına polisler yetişti Bursa'da yol ortasında arıza yapan otomobili trafik polisleri iterek yol kenarına götürdü.

- Yolda kalan otomobilin yardımına polisler yetişti

BURSA - Bursa'da yol ortasında arıza yapan otomobili trafik polisleri iterek yol kenarına götürdü. O anlar başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir haliyken arıza yapan bir otomobili trafik polisleri iterek yol kenarına götürdü. Bu anlar diğer sürücüler tarafından takdir toplarken, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

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