Yolda gördüğü adama yumruk atıp yürümeye devam etti

Yolda gördüğü adama yumruk atıp yürümeye devam etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yolda gördüğü adama yumruk atıp yürümeye devam etti
Haber Videosu

İstanbul'da bir şahıs, yolda gördüğü adama yumruk atıp hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti. İnfial yaratan o anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un kalabalık caddelerinden birinde yaşanan olay, görenleri dehşete düşürdü. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yürürken karşısına çıkan bir adama aniden yumruk attı. Şaşkına dönen çevredekiler ne olduğunu anlamaya çalışırken, saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganın hızlı adımlarla ilerlediği, yanından geçen bir adama aniden yumruk savurduğu ve ardından hiçbir tepki göstermeden yürümeye devam ettiği görüldü. Yumruğun etkisiyle yere savrulan adam ise çevredekilerin yardımıyla kendine gelmeye çalıştı.

"KİMSE SOKAKTA KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR"

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, büyük infiale yol açtı. Çok sayıda kullanıcı, "Sebepsiz şiddetin sonu gelmiyor", "Kimse sokakta kendini güvende hissetmiyor" gibi yorumlar yaparak olaya tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise saldırganın daha önce benzer eylemlerde bulunmuş olabileceğini belirterek yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Görüntülerin yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayın yaşandığı bölgede inceleme başlatılırken, güvenlik kamera kayıtları üzerinden saldırganın kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Yumruklanan şahsın ise sağlık durumunun iyi olduğu, darbenin etkisiyle kısa süreli baygınlık geçirdiği aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor

Anlaşma sağlanamadı! Memura zam pazarlığında beklenen son
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi

Bakanlık duyurdu! 30 yüksek takipçili hesaba erişim engeli getirildi
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı

Skandal planı onaylayıp 60 bin yedek askeri göreve çağırdı
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü

2 aylık evlilik acı sonla bitti! Koca mezarda karısı hapiste
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıCüneyt Işık:

Bu olaydan bağımsız, küreselci politikalar meyvelerini vermeye başladı , dinsiz, geleneksiz şizofrenik, dünya devleti köle toplumu. Ne yapacağınıza, yiyeceğinize giyeceğinize, nereye gidebileceğinize onlar karar verecek, Yarı biyonik , yıllar önce kimliklerimizden "dini" kısmını çıkarıp "gender" yazanların marifetleri bunlar. İnanmayanlar, komplocu arayanlar , çıkarın kimliklerinize bakın bakalım, siz artık bir " gender" siniz.anlamı mı, açın okuyun...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıekolojixx a:

HER SEÇİMDE HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK SLOGANI ATILDI AMA HERŞEYİ BATIRDILAR BAKAN ŞİMŞEK ZIÇTI SIVADI EKONOMİYİ VERGİ SİSTEMİ GASPA DÖNDÜ HALKIN AKIL SAĞLIGI BOZUK

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

İstanbul' da 4 bine yakın Bekçi görev yapıyor ama özellikle akşamları sokaklar da mahalleler yollarda olaylar oluyor ama bekçilere denk gelmiyoruz nedense. Bekçilerin sabaha kadar dolaşıp huzuru sağlamaları gerekir.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilirkişi:

Serbest bırakıldı cezasının sonuçları.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Utanma seni gidi seni, Esenyurt diyemiyor editör kardeş....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözünü bir an olsun ayırmadı! İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler'e sevgili sürprizi

İlk 11'de sahaya çıkan Arda'ya büyük sürpriz
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.