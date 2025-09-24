Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, yolda yürürken bulduğu 11 bin 800 TL'yi polis aracılığıyla sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Evrenbey Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Nazım Karagöz (78), Şehit Selim Vural Caddesi'nde yürürken cebinden 11 bin 800 TL düşürdü. Daha sonra paranın kaybolduğunu fark eden Karagöz, büyük üzüntü yaşadı. Aynı cadde üzerinde yürüyen müzisyen Tahsin Demir (44), yerde bulduğu parayı Yiğit Polis Merkez Amirliği'ne götürdü. Polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu paranın Karagöz'e ait olduğunu tespit etti. Parayı polis eşliğinde teslim alan Nazım Karagöz, Tahsin Demir'e teşekkür etti.

Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların en yakın emniyet birimine başvurmalarının önemine dikkat çekti. - TEKİRDAĞ