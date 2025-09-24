Haberler

Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, yolda yürürken bulduğu 11 bin 800 TL'yi polis aracılığıyla sahibine teslim etti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, yolda yürürken bulduğu 11 bin 800 TL'yi polis aracılığıyla sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Evrenbey Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Nazım Karagöz (78), Şehit Selim Vural Caddesi'nde yürürken cebinden 11 bin 800 TL düşürdü. Daha sonra paranın kaybolduğunu fark eden Karagöz, büyük üzüntü yaşadı. Aynı cadde üzerinde yürüyen müzisyen Tahsin Demir (44), yerde bulduğu parayı Yiğit Polis Merkez Amirliği'ne götürdü. Polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu paranın Karagöz'e ait olduğunu tespit etti. Parayı polis eşliğinde teslim alan Nazım Karagöz, Tahsin Demir'e teşekkür etti.

Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların en yakın emniyet birimine başvurmalarının önemine dikkat çekti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Görüşmeye damga vuran an!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.