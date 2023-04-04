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Yolda bulduğu düzenek patladı, bacağından yaralandı

Yolda bulduğu düzenek patladı, bacağından yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç yol kenarında bulduğu silaha benzer düzeneğin patlaması sonucu bacağından yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç yol kenarında bulduğu silaha benzer düzeneğin patlaması sonucu bacağından yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Bedre Deresi kenarında meydana geldi. İbrahim B.(23), dere kenarında yürürken yolda silaha benzer bir düzenek buldu. Düzeneği incelediği sırada patladı. Düzenekten çıkan saçma, sağ bacağına isabet etti. Yaralanan genç, akrabasını arayarak yardım istedi. Yaralı genç, akrabası tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Düzenek ise polise teslim edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis silaha benzer düzeneği kimin bıraktığını bulmak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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