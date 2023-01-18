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Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

3. Sayfa Haberleri

Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldıMALATYA Malatya'da polis tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda valiz içerisine gizlenmiş 6 kilo 70 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

MALATYA Malatya'da polis tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda valiz içerisine gizlenmiş 6 kilo 70 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Kale ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş vaziyette 6 kilo 70 gr skunk maddesi ele geç geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulduğu olayda A.A. gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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