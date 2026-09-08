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Yolcu otobüsünün önünde takla atan araçtan acı haber: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yolcu otobüsünün önünde takla atan araçtan acı haber: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
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Bolu’da yolcu otobüsünün önüne savrularak takla atan hafif ticari araçta ağır yaralanan üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Bolu'da yolcu otobüsünün önüne savrularak takla atan hafif ticari araçta ağır yaralanan üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anları ise başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 5 Eylül'de TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolcu otobüsünün önüne savruldu. Otobüsün bir süre sürüklediği araç, yolda takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada hafif ticari araç içerisindeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Burak Çınar 3 gündür hastanede tedavi altındaydı. Hastanede yaşam mücadelesi veren Burak Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çınar'ın cenazesi yarın Trabzon'un Çaykara ilçesinde toprağa verilecek.

Kaza anı anbean kamerada

Öte yandan 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı kaza başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın ani bir manevra ile yolcu otobüsünün önüne savrulduğu ve bir süre sürüklendikten sonra takla attığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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