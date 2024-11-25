Yolcu otobüsünü tahtakurusu bastı, yolcular kaşınarak araçtan kaçtı
İzmir-Tekirdağ seferini yapan şehirlerarası yolcu otobüsünü basan tahtakurusu yolcuların kaşınarak ağışı inmesine neden oldu.
İzmir ile Tekirdağ arasında seyreden yolcu otobüsünde akılalmaz bir olay yaşandı.
Onlarca yolcunun seyahat ettiği yolcu otobüsünü tahtakuruları basarken yolcular büyük panik yaşadı. Bir anda kaşınmaya başlayan çok sayıda kişi can havliyle kendini dışarı attı.
DIŞARIDA KAŞINMAYA DEVAM ETTİLER
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde bavullarını alan yolcuların otobüsten indikleri halde kaşınmaya devam ettikleri görüldü.