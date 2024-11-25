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Yolcu otobüsünü tahtakurusu bastı, yolcular kaşınarak araçtan kaçtı

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İzmir-Tekirdağ seferini yapan şehirlerarası yolcu otobüsünü basan tahtakurusu yolcuların kaşınarak ağışı inmesine neden oldu.

İzmir ile Tekirdağ arasında seyreden yolcu otobüsünde akılalmaz bir olay yaşandı.

Onlarca yolcunun seyahat ettiği yolcu otobüsünü tahtakuruları basarken yolcular büyük panik yaşadı. Bir anda kaşınmaya başlayan çok sayıda kişi can havliyle kendini dışarı attı.

DIŞARIDA KAŞINMAYA DEVAM ETTİLER

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde bavullarını alan yolcuların otobüsten indikleri halde kaşınmaya devam ettikleri görüldü.

Yolcu otobüsünü tahtakurusu bastı, yolcular kaşınarak araçtan kaçtı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSMMM:

SINIRLARDAN KİM GELİYOR HASTALIKLIMI DEĞİL Mİ BELLİ DEĞİL TABİ BASAR

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Haber YorumlarıKaan Korkmaz:

Sınır kapıları acık doldurun ülkeye hastalıklı uyuzları bide vatandaşlık verin ne güzel dünya.

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Haber Yorumlarıorhan eren:

muzip birisi sağlam bir şaka yapmış olmalı

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