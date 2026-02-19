Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsünde 7 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden şahsın bagajında yaklaşık 7 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde yol asayiş uygulaması yapan polis ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Bu esnada yolculardan N.D., isimli şahsın şüpheli hareketlerinden kuşkulanan ekipler şahsın bagajında arama yaptı. Aramada 6 bin 692 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs işlemleri sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı