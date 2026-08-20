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Bilecik'te otobüste 750 bin liralık kaçak giyim ele geçirildi

Bilecik'te otobüste 750 bin liralık kaçak giyim ele geçirildi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şok yol kontrolü sırasında durdurdukları bir yolcu otobüsünde 600 adet kaçak giyim ürünü ele geçirdi. Faturası ibraz edilemeyen ürünler arasında 180 tişört, 195 şort ve kapri ile markasız 225 eşofman bulunuyor. Ele geçirilen eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 750 bin TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili el konulan ürünler hakkında inceleme başlatıldı.

Bilecik'te yolcu otobüsünde 750 bin liralık değerinde kaçak giyim ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Komando Unsuru ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla şok yol kontrolü gerçekleştirildi. Kontrol sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan incelemede, sürücülüğünü A.Ö.'nün yaptığı araçta faturası ibraz edilemeyen giyim ürünleri tespit edildi. Aramada; farklı markalara ait 180 tişört, 195 şort ve kapri ile herhangi bir marka ibaresi bulunmayan 225 eşofman olmak üzere toplam 600 adet kaçak eşya ele geçirildi. Malzemelerin yaklaşık piyasa değerinin 750 bin TL olduğu değerlendirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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