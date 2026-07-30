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Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 2 yaralı

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Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.A. (45) idaresindeki 69 ABE 169 plakalı otobüs, M.K. yönetimindeki 03 AHD 878 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan F.S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Çay ve Bolvadin Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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