Yolcu Otobüsü Mola Sırasında Yandı

Yolcu otobüsü alev alev yandı

KOCAELİ - TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan yolcu otobüsü, mola esnasında alev alev yanarak küle döndü.

Yangın, TEM Otoyolu'nun Körfez geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde mola veren yolcu otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Körfez geçişindeki bir dinlenme tesisinde mola veren şehirlerarası yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesiste mola veren otobüste başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Alev alev yandığını gören vatandaşlar o anları kayda aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak otobüs tamamen yanarak hurda yığınına döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.