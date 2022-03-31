Yolcu otobüsü ile uyuşturucu getiren şahıs yakalandı - Haberler

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Yolcu otobüsü ile uyuşturucu getiren şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yolcu otobüsü ile uyuşturucu getiren şahıs yakalandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yolcu otobüsü ile ilçeye eroin getiren şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyon ile yakalandı.

KORKUTELİ, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yolcu otobüsü ile ilçeye eroin getiren şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyon ile yakalandı. Şahsın üzerinde 8 gram eroin bulundu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Korkuteli ilçesi Kızılcadağ Mahallesi'nde 30 Mart Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında M.K. isimli şahsın yolcu otobüsü ile Korkuteli ilçesine uyuşturucu madde getireceği ihbarı alındı. İhbar üzerine düzenlenen operasyonda; şüpheli şahsın üzerinde 8 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Korkuteli, Hisarcık, Antalya, Eroin, 3. Sayfa, Haberler

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